В Чикаго произошла кровавая перестрелка: ранены дети

В Чикаго 6 апреля произошла перестрелка, в результате которой пострадали минимум шесть человек, в том числе дети.

По данным Сhicago Times со ссылкой на полицию, это случилось в районе Вест Инглвуд во время семейного праздника.

Уточняется, что неизвестные открыли огонь и ранили около шести человек. Восьмилетнему мальчику пуля попала в грудь, десятилетней девочке — в ногу.

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Детей госпитализировали в больницу им. Комера, где их состояние стабилизировали. 29-летняя женщина получила пулю в плечо и грудь, 42-летний мужчина в бедро, еще двое получили аналогичные ранения. Женщина находится в критическом состоянии.

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Кто именно напал на семью, пока неизвестно. Полиция проводит следственные действия. По данным издания, у правоохранителей пока мало вещественных доказательств.

abc7chicago

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в американском городе Сиэтл мужчина открыл стрельбу на улице, в результате чего погибли два человека, еще двое были в критическом состоянии.

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