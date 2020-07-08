В четырех регионах Италии за сутки не зафиксировали ни одного заболевшего COVID-19

За последние сутки в Италии зафиксировали 193 новых случая заражения COVID-19, но в четырех регионах не обнаружили ни одного больного.

Как сообщает агентство ANSA, общее количество заболевших выросло до 242 149, а количество погибших превышает 35 тысяч.

"В течение последних 24 часов зафиксировано 193 новых случая заболевания, вчера было 138. Общее количество подтвержденных случаев болезни возросло до 242 149", – сообщили в издании.

Также за сутки добавилось 15 летальных случаев. В то же время регионах в Умбрия, Сардиния, Валле-д'Аоста и Молизе не зафиксировали ни одного случая заражения. Также низкие показатели есть в нескольких провинциях: например, в Павии, Сондрио, Варесе, Лекко и Монца-э-Брианце обнаружили по одному новому заболевшему.

Как сообщал OBOZREVATEL, в регионе Ломбардия на севере Италии ученые обнаружили два разных штамма нового коронавируса, один из которых распространялся среди населения уже в середине января.