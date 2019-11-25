14 тысяч жертв: в Черном море произошло масштабное кораблекрушение. Шокирующее видео 18+

В Черном море возле берегов Румынии перевернулось грузовое судно, на котором перевозили 14600 овец, в результате чего почти все животные утонули.

Об этом сообщает "The Guardian" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что корабль "Queen Hind" под флагом Палау направлялся в Саудовскую Аравию, но перевернулся вскоре после выхода из румынского порта Мидия.

В Черном море утонули 14 тысяч овец The Guardian

В Черном море утонули 14 тысяч овец The Guardian

Спасатели эвакуировали всех членов экипажа, который состоял из 20 сирийцев и одного ливанца. Также остались живы 32 овцы.

Спасатели, которых поддерживали военные, полиция и водолазы, пытались поднять корабль и оттащить его обратно к порту, однако попытки не увенчались успехом.

В ассоциации животноведов Румынии были потрясены случившимся. Активисты заявили, что поскольку все еще происходят такие ЧП, перевоз скота на корабле следует запретить.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Арктике на мысе Геллера моржи напали на резиновый десантный катер военных России и потопили его.

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