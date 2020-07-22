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В Черногорию вернулся коронавирус: страна заявила о новой эпидемии

Карина Бондаренко
Мир
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Черногория снова объявила эпидемию из-за коронавируса

Черногория снова объявила эпидемию из-за коронавируса. Коллаж

В Черногории, которая первой в Европе победила коронавирус, снова объявили эпидемию на территории всей страны.

Новые ограничительные меры вступили в силу 22 июля из-за роста количества зараженных COVID-19. Об этом сообщили на официальной странице правительства страны в Twitter.

В связи с эпидемией граждане старше семи лет должны носить маски на улице и в помещениях. Также в Черногории ограничили массовые собрания на улицах и в помещениях.

В Черногории объявили эпидемию коронавируса

В Черногории объявили эпидемию коронавируса Официальная страница правительства в Twitter

Как писал OBOZREVATEL ранее, Черногория 25 мая стала первой страной в Европе, полностью преодолевшей пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.

ЧерногорияКоронавирус
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