В Черногорию вернулся коронавирус: страна заявила о новой эпидемии

В Черногории, которая первой в Европе победила коронавирус, снова объявили эпидемию на территории всей страны.

Новые ограничительные меры вступили в силу 22 июля из-за роста количества зараженных COVID-19. Об этом сообщили на официальной странице правительства страны в Twitter.

В связи с эпидемией граждане старше семи лет должны носить маски на улице и в помещениях. Также в Черногории ограничили массовые собрания на улицах и в помещениях.

В Черногории объявили эпидемию коронавируса Официальная страница правительства в Twitter

Как писал OBOZREVATEL ранее, Черногория 25 мая стала первой страной в Европе, полностью преодолевшей пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.