В Черногории машина въехала в толпу людей: свидетели устроили самосуд

В Черногории водитель на BMW въехал в толпу людей, которые отмечали предварительные результаты парламентских выборов, согласно которым победила оппозиция.

Происшествие случилось в городе Никшич, сообщает Vijesti. В результате ЧП госпитализировали трех человек, других пострадавших с легкими телесными повреждениями отпустили домой.

Отмечается, что до приезда полицейских на место аварии очевидцы прибегли к самосуду и напали на вероятного виновника аварии.

"На кольцевой развязке в Никшиче неизвестный на полном ходу на машине врезался в толпу, к счастью, людям удалось быстро остановить его и передать полиции", – написал свидетель аварии в соцсети.

ДТП в Черногории Vijesti

Водителя передали полиции Hokage в Twitter

Авария в городе Никшич Hokage в Twitter

Авто на полном ходу въехало в толпу Hokage в Twitter

Свидетели устроили водителю самосуд Vijesti

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, оппозиция в Черногории объявила о победе на выборах и падении "30-летнего режима".