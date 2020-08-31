В Черногории машина въехала в толпу людей: свидетели устроили самосуд

Карина Бондаренко Мир 06:29, 31.08.2020 Обновлено: 07:30, 31.08.2020

В Черногории водитель на BMW въехал в толпу людей, которые отмечали предварительные результаты парламентских выборов, согласно которым победила оппозиция.

Происшествие случилось в городе Никшич, сообщает Vijesti. В результате ЧП госпитализировали трех человек, других пострадавших с легкими телесными повреждениями отпустили домой.

Отмечается, что до приезда полицейских на место аварии очевидцы прибегли к самосуду и напали на вероятного виновника аварии.

"На кольцевой развязке в Никшиче неизвестный на полном ходу на машине врезался в толпу, к счастью, людям удалось быстро остановить его и передать полиции", – написал свидетель аварии в соцсети.

ДТП в Черногории
Vijesti
Водителя передали полиции
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Авария в городе Никшич
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Авто на полном ходу въехало в толпу
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Свидетели устроили водителю самосуд
Vijesti

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, оппозиция в Черногории объявила о победе на выборах и падении "30-летнего режима".

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