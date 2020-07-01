В Черногории легализовали однополые браки

Антон Малиновский Мир 22:58, 1.07.2020 Обновлено: 23:47, 1.07.2020

В среду, 1 июля, Черногория проголосовала за легализацию однополых браков, став первой страной за пределами ЕС и Западной Европы, которая на законных основаниях признала права ЛГБТ+ сообщества.

Как сообщает Reuters, закон получил 42 голоса "За" из возможных 81.

Президент Мило Джуканович заявил, что теперь страна стала на шаг ближе к присоединению к мировым демократиям, в том числе, и к Европейскому Союзу. Также страна стала 32-м членом ООН, признающим законную форму партнерства для однополых пар.

Сам закон вступит в силу через год, после того как будут доработаны законодательные акты и подготовлены государственные служащие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что у президентской партии "Слуга народа" пока нет единой позиции относительно легализации марихуаны и однополых браков.

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