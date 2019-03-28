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В Черное море зашла ударная группировка кораблей НАТО: опубликованы фото

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В Черное море зашли сразу три военных корабля НАТО из Нидерландов, Испании и Канады.

Об этом сообщает CNN Turk. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте новости до конца).

"Три корабля НАТО завершили проход по Босфорскому проливу и вышли в Черное море. Корабли сопровождали лодки береговой охраны", – сказано в сообщении.

Отмечается, что первым зашел в пролив корабль "Evertsen" Королевского флота Нидерландов. За ним заметили управляемый ракетный фрегат флота Испании под названием "Санта Мария". Последним проход совершил фрегат канадского флота "Торонто".

Новости
Привет Путину: военные корабли НАТО зашли в Черное море
В Черное море зашла ударная группировка кораблей НАТО: опубликованы фото

CNN Turk

В Черное море зашла ударная группировка кораблей НАТО: опубликованы фото

CNN Turk

В Черное море зашла ударная группировка кораблей НАТО: опубликованы фото

CNN Turk

В Черное море зашла ударная группировка кораблей НАТО: опубликованы фото

CNN Turk

В Черное море зашла ударная группировка кораблей НАТО: опубликованы фото

CNN Turk

В Черное море зашла ударная группировка кораблей НАТО: опубликованы фото

CNN Turk

Отмечается, что после напряжения отношений между Украиной и Россией в Керченском проливе страны НАТО отправили в Черное море одновременно большое количество линейных кораблей.

По данным "Украинского милитаристского портала", судна направляются в Одессу, где капитаны кораблей проведут встречи с военными ВС Украины и представителями местной власти, будут работать с военнослужащими ВМС Украины, а также принимать посетителей на борту кораблей во время открытых для посещений часов.

"Evertsen"

"Evertsen"

"Торонто" – фрегат класса "Галифакс" водоизмещением 3875 т, которые с 1992 года находятся на вооружении Королевских ВМС Канады. Носитель противокорабельных ракет "Гарпун" (2 четырехконтейнерных ПУ). Противолодочное вооружение - два торпедных аппарата Mark 46. Вооружение ПВО – ЗРК "Sea Sparrow", артиллерийское – 57-мм пушка Bofors SAK 57. Вертолет – Sikorsky CH-148 Cyclone.

"Торонто"

"Торонто"

"Санта Мариа" – фрегат класса "Санта Мария", которые являются модификацией американского проекта "Оливер Хазард Перри". Водоизмещение – 3610 тонн. Противокорабельное вооружение – ПКР "Гарпун", которые запускаются с носовой ПУ параллельно с зенитными ракетами SM-1 (в барабане 40 ракет). Противолодочное - два трехтрубных торпедных аппарата Mk 32. Авиационная группа – 1-2 вертолета SH-60 Seahawk.

"Санта Мариа"

"Санта Мариа"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Мнобороны заявили, что в 2019 году почти каждый месяц в украинские морские порты будут заходить корабли НАТО.

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Тема
Обострение в Азовском море
Место
Украина
Тег
НАТО
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Артюхов Александр
Артюхов Александр
Люди со стальными яйцами. Ибо, я не знаю, что там за авиация в Крыму, но Су-24е, откуда - нибудь из-под Ахтарей сделают из них пищу для бычков. Ну даже кого-то собьют вода вполне себе
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
О придумал начало песни: Наши корабли заходили в Тартогу, и в Папуа-Новую Гвинею!
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
"Корабли сопровождали лодки береговой охраны",........ ВМСУ что ли ?
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