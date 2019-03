В Черное море зашла ударная группировка кораблей НАТО: опубликованы фото

В Черное море зашли сразу три военных корабля НАТО из Нидерландов, Испании и Канады.

Об этом сообщает CNN Turk. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте новости до конца).

"Три корабля НАТО завершили проход по Босфорскому проливу и вышли в Черное море. Корабли сопровождали лодки береговой охраны", – сказано в сообщении.

Отмечается, что первым зашел в пролив корабль "Evertsen" Королевского флота Нидерландов. За ним заметили управляемый ракетный фрегат флота Испании под названием "Санта Мария". Последним проход совершил фрегат канадского флота "Торонто".

Отмечается, что после напряжения отношений между Украиной и Россией в Керченском проливе страны НАТО отправили в Черное море одновременно большое количество линейных кораблей.

По данным "Украинского милитаристского портала", судна направляются в Одессу, где капитаны кораблей проведут встречи с военными ВС Украины и представителями местной власти, будут работать с военнослужащими ВМС Украины, а также принимать посетителей на борту кораблей во время открытых для посещений часов.

#SNMG2 underway after completing #NATO anti-submarine warfare exercise #DynamicManta. #Evertsen, #Toronto, #SantaMaria and #Gelibolu queing up to replenish from #SNMG2 's "petrol station" FS #Var. pic.twitter.com/wSYtZAeR6L