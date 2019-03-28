В Черное море зашла ударная группировка кораблей НАТО: опубликованы фото

В Черное море зашли сразу три военных корабля НАТО из Нидерландов, Испании и Канады.

Об этом сообщает CNN Turk. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте новости до конца).

"Три корабля НАТО завершили проход по Босфорскому проливу и вышли в Черное море. Корабли сопровождали лодки береговой охраны", – сказано в сообщении.

Отмечается, что первым зашел в пролив корабль "Evertsen" Королевского флота Нидерландов. За ним заметили управляемый ракетный фрегат флота Испании под названием "Санта Мария". Последним проход совершил фрегат канадского флота "Торонто".

CNN Turk

CNN Turk

CNN Turk

CNN Turk

CNN Turk

CNN Turk

Отмечается, что после напряжения отношений между Украиной и Россией в Керченском проливе страны НАТО отправили в Черное море одновременно большое количество линейных кораблей.

По данным "Украинского милитаристского портала", судна направляются в Одессу, где капитаны кораблей проведут встречи с военными ВС Украины и представителями местной власти, будут работать с военнослужащими ВМС Украины, а также принимать посетителей на борту кораблей во время открытых для посещений часов.

"Evertsen"

"Торонто" – фрегат класса "Галифакс" водоизмещением 3875 т, которые с 1992 года находятся на вооружении Королевских ВМС Канады. Носитель противокорабельных ракет "Гарпун" (2 четырехконтейнерных ПУ). Противолодочное вооружение - два торпедных аппарата Mark 46. Вооружение ПВО – ЗРК "Sea Sparrow", артиллерийское – 57-мм пушка Bofors SAK 57. Вертолет – Sikorsky CH-148 Cyclone.

"Торонто"

"Санта Мариа" – фрегат класса "Санта Мария", которые являются модификацией американского проекта "Оливер Хазард Перри". Водоизмещение – 3610 тонн. Противокорабельное вооружение – ПКР "Гарпун", которые запускаются с носовой ПУ параллельно с зенитными ракетами SM-1 (в барабане 40 ракет). Противолодочное - два трехтрубных торпедных аппарата Mk 32. Авиационная группа – 1-2 вертолета SH-60 Seahawk.

"Санта Мариа"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Мнобороны заявили, что в 2019 году почти каждый месяц в украинские морские порты будут заходить корабли НАТО.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся