В Черное море зашел британский 'дракон' с зенитными ракетами. Фото

В Черное море через пролив Босфор зашел британский миноносец HMS Dragon.

Об этом в Twitter сообщает страница наблюдателей за кораблями Cavit Ege Tulça.

"Судно HMS Dragon Королевского флота класса Darling с управляемым ракетным комплексом типа 45 HMS Dragon D 35 прошло через Стамбульский канал на север в направлении Черного моря", – указано в информации.

Добавим, что HMS Dragon вошел в состав ВМС Великобритании в начале 2012 года. На корпусе судна изображен валлийский дракон И-Драйг Гох – национальный символ Уэльса. Это единственный корабль Королевского флота, который был украшен таким образом.

Водоизмещение – 8500 тонн, длина – 152 метра, ширина – 21 м, осадка – более 7 метров.

HMS Dragon вооружен 114-мм орудием Mark 8, двумя спаренными пусковыми установками противокорабельных ракет "Гарпун", зенитной артиллерией и зенитными управляемыми ракетами. Есть также система противолодочной защиты.

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