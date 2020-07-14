В Черное море вошли две группы кораблей НАТО

Корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) и Второй постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2) вошли в Черное море для участия в двух региональных учениях, организованных флотами Болгарии и Украины.

Об этом сказано в заявлении на сайте Объединенного командования ВМС НАТО. Группа SNMG2 вошла в Черное море 9 июля.

Она включает в себя три фрегата из Испании, Румынии и Турции во главе с контр-адмиралом Мануэлем Агирре из ВМС Испании, с испанским фрегатом "Alvaro de Bazan" (F-101) в качестве флагмана.

"Несмотря на пандемию COVID-19, SNMG2 выполняет программу мероприятий, запланированных на много месяцев вперед. Этот визит в Черное море, первый с момента, когда я принял командование, соответствует направлению морского командования НАТО и является еще одним примером постоянных региональных обязательств НАТО с нашими союзниками и партнерами", – сказал командующий SNMG2

Суда SNMCMG2 HS Aliakmon (флагман), ESPS Tambre, TCG Amasra и ITS Gaeta 7 июля вышли в Черное море, где к ним присоединился румынский тральщик и с которым они 10 июля прибыли в Бургас.

"С тремя странами-союзниками, Болгарией, Румынией и Турцией, и двумя региональными партнерами, Украиной и Грузией, граничащими с Черным морем, регулярно встречается постоянная военно-морская группа в регионе. Кроме проведения патрулирования морской безопасности в международных водах, эти два учение помогут повысить совместимость между союзниками и региональными партнерами", – сказано в заявлении.

В сообщении отметили, что у групп НАТО запланированы визиты в Болгарию и Украину в ближайшие дни.

Как сообщал OBOZREVATEL, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО намерен усилить присутствие в Черном море как в важном для себя стратегическом объекте.