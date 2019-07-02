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В Черное море для участия в "Си Бриз-2019" зашли еще два боевых корабля НАТО

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Во вторник, 2 июля, для участия в военно-морских учениях Sea Breeze-2019 в Черное море прибыли еще два боевых корабля НАТО – британский эсминец HMS Duncan и канадский фрегат HMCS Toronto.

Об этом сообщает "Интерфакс". (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что суда прошли протоку Босфор и отправились в направлении Одессы.

Новости
"Повышение безопасности": на Николаевщине прошла береговая часть военных учений "Си Бриз". Фоторепортаж
HMS Duncan

HMS Duncan

Twitter Yörük Işık‏

HMS Duncan

HMS Duncan

Twitter Yörük Işık‏

HMS Duncan

HMS Duncan

Twitter Yörük Işık‏

HMS Duncan

HMS Duncan

Twitter Yörük Işık‏

HMCS Toronto

HMCS Toronto

Twitter Yörük Işık‏

HMCS Toronto

HMCS Toronto

Twitter Yörük Işık‏

HMCS Toronto

HMCS Toronto

Twitter Yörük Işık‏

HMCS Toronto

HMCS Toronto

Twitter Yörük Işık‏

HMCS Toronto

HMCS Toronto

Twitter Yörük Işık‏

Украинско-американские учения "Си Бриз-2019" (Sea Breeze 2019) стартовали 1 июля в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, а также в северо-западной части Черного моря. Они продлятся до 12 июля.

В ходе учений военные из двух десятков стран (Румыния, Болгария, Турция и Грузия и др.) отработают выполнение задач по стандартам НАТО – на земле, в воде, под водой и в воздухе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее боевые самолеты НАТО прилетели в Одессу. Воздушные судна доставляют в Украину личный состав, технику и необходимое оборудование.

Президент РФ Владимир Путин в ответ отдал приказ перекрыть участок Черного моря, где 1 июля должны были стартовать крупнейшие украино-американские военно-морские учения Sea Breeze-2019.

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Место
Украина
Теги
НАТОЧерное море
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