В Черное море для участия в "Си Бриз-2019" зашли еще два боевых корабля НАТО

Во вторник, 2 июля, для участия в военно-морских учениях Sea Breeze-2019 в Черное море прибыли еще два боевых корабля НАТО – британский эсминец HMS Duncan и канадский фрегат HMCS Toronto.
Об этом сообщает "Интерфакс". (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что суда прошли протоку Босфор и отправились в направлении Одессы.
HMS Duncan
Twitter Yörük Işık
HMS Duncan
Twitter Yörük Işık
HMS Duncan
Twitter Yörük Işık
HMS Duncan
Twitter Yörük Işık
HMCS Toronto
Twitter Yörük Işık
HMCS Toronto
Twitter Yörük Işık
HMCS Toronto
Twitter Yörük Işık
HMCS Toronto
Twitter Yörük Işık
HMCS Toronto
Twitter Yörük Işık
Украинско-американские учения "Си Бриз-2019" (Sea Breeze 2019) стартовали 1 июля в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, а также в северо-западной части Черного моря. Они продлятся до 12 июля.
В ходе учений военные из двух десятков стран (Румыния, Болгария, Турция и Грузия и др.) отработают выполнение задач по стандартам НАТО – на земле, в воде, под водой и в воздухе.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее боевые самолеты НАТО прилетели в Одессу. Воздушные судна доставляют в Украину личный состав, технику и необходимое оборудование.
Президент РФ Владимир Путин в ответ отдал приказ перекрыть участок Черного моря, где 1 июля должны были стартовать крупнейшие украино-американские военно-морские учения Sea Breeze-2019.
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