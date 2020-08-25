В чем Лукашенко клялся народу Беларуси в 1994 году: историческое видео

На фоне протестов в Беларуси в сети всплыло историческое видео того, как ее лидер Александр Лукашенко впервые присягал на верность стране и гражданам.

На кадрах 1994 года он под бело-красно-белым флагом клянется служить белорусскому народу (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Напомним, что тогда на первых президентских выборах в стране за главный пост сражались шесть кандидатов. Причем победить сразу Лукашенко не удалось: сначала он набрал лишь 44,82% голосов, и только во втором туре почти удвоил эту цифру – до 80,6%. Так, в 39 лет он стал главой государства, а потом переизбирался еще на четыре срока без перерывов.

Лукашенко на своей первой инаугурации, 1994 год

Инаугурацию, которая и показана на видео, назначили на 10-й день после выборов – 20 июля 1994-го. Примечательно, что дату с избранным президентом никто не согласовывал – его просто пригласили на специальное заседание парламента. Более того, и само мероприятие было лишено особой торжественности. Как пишет TUT.by, в то время церемония для всех была в новинку и какого-то отрепетированного сценария не было. Отмечается, якобы организаторы просто подсмотрели протокол в других постсоветских республиках.

Лукашенко впервые присягает на верность белорусскому народу

На инаугурацию Лукашенко пришел в новом костюме, по слухам, специально сшитом по случаю вступления в должность. Первую в своей жизни речь о служении на верность стране и народу он говорил по-белорусски и под национальным флагом страны.

"Занимая пост президента Республики Беларусь, я торжественно клянусь служить народу Республики Беларусь, соблюдать Конституцию и законы Республики Беларусь, добросовестно выполнять возложенный на меня высокий долг", – произнес Лукашенко короткую клятву, держа руку на Конституции 1994 года с гербом "Пагоня".

Первую клятву Лукашенко белорусскому народу присутствующие в зале парламента слушали сидя

Причем эта книга, вспоминают белорусские политики тех времен, не была особенной – ее просто взяли у кого-то, возможно, даже в кабинете самого президента. А все, что сделали специально для Лукашенко, то это новую трибуну в президиуме Овального зала белорусского парламента.

Также местные СМИ пишут, что депутаты пришли на заседание в полном составе, а для того времени это было необычно. На церемонию пригласили дипломатов и журналистов. Однако первую клятву президента Лукашенко все слушали сидя.

Сообщения белорусских СМИ о первой инаугурации Лукашенко (solnzepodobny.livejournal.com)

Видео клятвы Лукашенко белорусскому народу во время его первой инаугурации, в 1994 году, смотрите по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, на восьмой день после выборов в Беларуси 2020 года, 16 августа, страну всколыхнули самые массовые протесты в ее истории. Так, митинг в поддержку Александра Лукашенко прошел под лозунгом "Не дадим развалить страну". При этом в разных городах состоялся народный Марш за свободу – в масштабных протестных акциях приняли участие сотни тысяч человек.

Напомним, что легитимность очередного переизбрания Лукашенко на шестой срок президентства ставится под сомнение не только общественностью, но и наблюдателями на выборах в Беларуси 9 августа.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал