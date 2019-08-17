"Без Украины – не видать империи": страна-друг Кремля разозлила пропагандистов прогнозом

На российском пропагандистском телевидении вызвала бурю возмущений статья чешского экономиста Петра Костки, в которой он заявил, что без Украины Российская Федерация не имеет шансов на возрождение империи. Напомним, что президент Чехии Милош Земан занимает активную пророссийскую позицию.

Материалу, опубликованному на сайте Pravy Breh Института Петра Фиалы, посвятили даже часть эфира пропагандистской программы "60 минут" телеканала "Россия 1".

"Ударом по России, вероятно, станет необратимая потеря Украины. Третий славянский Рим потерял не только часть своей священной территории, но и украинскую душу. Киевская Русь была колыбелью Российской империи. Украинская и российская история переплетены, связь была культурной и ментальной. При Сталине отношения резко обострились. Но в результате агрессии Путина Украина окончательно отдалилась от России. А без хотя бы малейшей украинской лояльности Россия не может даже думать о евразийской гегемонии", – говорится в нашумевшей статье.

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Российские пропагандисты Скриншот видео

Ее тут же принялись комментировать гости и ведущий передачи Евгений Попов. "Чешский аналитический центр считает, что без Украины не видать России имперского статуса, о котором мы, вероятно, мечтаем. Не видать этого имперского статуса как собственных ушей", – язвительно отметил рупор Кремля.

Его собеседники также начали наперебой выкрикивать, что украинская нация и ее язык якобы выдуманы, Запад пытается посеять в душах людей русофобию, поскольку понимает, что "Россия, которая возрождается, держит, как якорь, на плаву все человечество". Более того, в трансляцию даже включили цитату писателя Николая Гоголя о том, что россияне и украинцы – две части "одного неделимого народа".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Чехии Милош Земан публично призвал страну выразить протест против возвеличивания "военных преступников" Украины.

Также он выразил обеспокоенность тем, как в Украине прославляют членов УПА. В связи с этим Земан упрекнул главу МИД Чехии Томаша Петршичека в том, что во время визита в Украину он "недостаточно критически оценил проблему бандеровцев".

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