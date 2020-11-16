В Чехии зарегистрировали низкий показатель заражения COVID-19: помог локдаун

В понедельник, 16 ноября, в Чехии из-за жесткого локдауна зарегистрировали наименьшее количество новых случаев заражения COVID-19 впервые с 4 октября – 1887.

Об этом говорят данные чешского Министерства здравоохранения, передает Reuters. При этом за минувшие сутки от болезни умерло 150 пациентов. Всего в стране от коронавируса скончалось 6 208 человек.

Отмечается, что Чехия имела самый высокий уровень смертности на душу населения в Европе за последние недели и один из самых высоких показателей инфицирования вирусом. Однако после введения локдауна количество новых больных значительно уменьшилось.

Всего в стране с населением 10,7 млн человек зарегистрировано 460 116 случаев инфицирования COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чехии усилили карантинные меры, обязав население носить маски в общественных местах и на улице.

Также премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что Чехии нужно чудо, чтобы остановить катастрофическую вспышку COVID-19 в стране.