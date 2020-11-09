В Чехии зафиксировали наименьшее число новых зараженных COVID-19 за месяц

В Чехии за воскресенье, 8 ноября, зафиксировали наименьшее количество случаев коронавируса за четыре недели – 3608, что почти на 3 тысячи меньше, чем неделю назад.

Как сообщает Lidovky, такой низкий показатель связан с тем, что на выходные тестируют меньше людей. Ранее самый низкий показатель – 3104 – был зарегистрирован 11 октября.

Всего в стране с населением 10,7 миллиона человек, с начала эпидемии 414 828 человек заразились коронавирусом. Количество смертей, связанных с вирусом, за сутки выросло на 177 и достигло 4858.

Добавим, что за последние недели в стране зафиксировали один из самых быстрых темпов роста уровня заражения в Европе, включая рекордное ежедневное количество более чем 15 тысяч случаев 4 ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чехии усилили карантинные меры, обязав население носить маски в общественных местах и на улице.

Также премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что Чехии нужно чудо, чтобы остановить катастрофическую вспышку COVID-19 в стране.