В Чехии вспыхнули протесты против карантина: полиция применила водометы. Фото и видео

В столице Чехии Праге 18 октября прошла массовая акция против ограничительных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Сотни футбольных и хоккейных болельщиков, вышедшие на протест, вступили в столкновения с правоохранителями, а те применили водометы и задержали 16 человек.

Количество участников акции превысило разрешенный правилами карантина предел, власти города официально объявили ее распущенной, но люди не стали расходиться, поэтому и начались стычки, сообщает Novinky.cz (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что акция началась днем на Староместской площади в центре города, на ней собрались около 2000 протестующих, главным образом членов фанатских группировок.

В центре Праги собралось около 2000 участников акции против карантина в связи с COVID-19 Novinky.cz

Участники протестовали против ограничительных мер, так как они, помимо прочего, затронули профессиональный спорт – матчи футбольных и хоккейных первенств были отменены. Также в стране закрыты учреждения культуры, бары и рестораны, школы. Ограничения на перемещения людей не вводились, магазины и торговые центры работают.

Участники акции кидали в полицейских петарды, тяжелые предметы и камни Novinky.cz

В Праге запрещено собираться более чем по 500 человек, поэтому полиция попросила протестующих разойтись. Однако те попытались силой прорваться через кордоны правоохранителей – они кидали в полицейских петарды, тяжелые предметы и камни.

В Праге полиция применила против протестующих водометы Novinky.cz

Полиция применила против протестующих водометы Novinky.cz

В результате полиция использовала дубинки, слезоточивый газ и водометы. Десятки людей были задержаны, сообщается и о пострадавших.

При этом уличное насилие осудили премьер-министр, а также оппозиционные политики Чехии.

Задержания на акции против карантина в Праге Novinky.cz

Отметим, что в Чехии с сентября фиксируют резкий рост выявленных случаев заражения COVID-19. Страна вышла на одно из первых мест в мире по количеству новых случаев вируса на душу населения. Ежедневно фиксируется около 10 тысяч новых зараженных – это примерно 0,1 процента всего населения Чехии. Власти считают, что именно ограничительные меры помогут сдержать распространение инфекции.

Данные по коронавирусу в Чехии Worldometers

Правоохранители задержали 16 протестующих Novinky.cz

Акция протеста прошла на Староместской площади в Праге Novinky.cz

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Чехии ввели уже третий в течение нескольких дней пакет ограничительных мер. Его действие началось с 14 октября в рамках режима чрезвычайной ситуации, введенного до 3 ноября.