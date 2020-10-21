В Чехии ужесточили масочный режим и готовят закрыть магазины

В Чехии усилили карантинные меры, обязав население носить маски в общественных местах на улице.

Как пишет Novinky, днем ранее, 20 октября, в стране зафиксировали рекордное число новых случаев заражения COVID-19 – 11 984, из них более 1500 – в Праге.

Правительство постановило, что с 21 октября кроме обязательного ношения масок на лице, необходимо по возможности придерживаться 2-метровой дистанции. Это правило не будет касаться членов одной семьи, которые идут по улице.

Нововведением также стало ношение масок в авто, если в нем находятся люди, не проживающие вместе.

Добавим, что министр здравоохранения Роман Примула сказал, что возможно из-за карантина закроют магазины, что не продают товары первой необходимости и парикмахерские. Также возможно некоторое ограничение на передвижение граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 октября в столице Чехии Праге прошла массовая акция против ограничительных мер по борьбе с распространением коронавируса.

Ранее из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Чехии ввели уже третий в течение нескольких дней пакет ограничительных мер. Его действие началось с 14 октября в рамках режима чрезвычайной ситуации, введенного до 3 ноября.