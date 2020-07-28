В Чехии судят гражданина Беларуси из-за участия в боях против Украины на Донбассе. 5 Канал

Городской суд столицы Чехии Праги начал рассмотрение дела гражданина Беларуси, который принимал активное участие в боях против Украины на Донбассе.

41-летнего Алексея Фадеева обвиняют в террористическом нападении. Ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет, пишет "Радио Свобода".

Мужчина любую свою вину отрицает и утверждает, что хотел помочь людям "защищаться от украинских фашистов". В настоящее время он уже находится в заключении, осужденный по другому уголовному делу.

Обвинение заявляет, что Фадеев принимал участие в войне против Украины "с намерением активно поддержать сепаратистские группировки на востоке Украины, добивающихся отделения от Украины и создания самостоятельного государственного образования, так называемой "Донецкой народной республики".

По словам прокуроров, Фадеев неоднократно, от ноября 2014 по май 2016 года, выезжал из Чехии, чтобы выполнять разнообразные военные задачи в рядах так называемой "республиканской гвардии ДНР". Но он не только занимался патрулированием, но и принимал активное участие в боях против украинских войск, защищающих суверенитет и территориальную целостность Украины, заявили прокуроры.

Фадеев заявил в ответ, что его пребывание на Донбассе не было террористическим актом, потому что он был там, чтобы помочь людям, потому что "власть в Украине захватили фашисты", и он видел в интернете видеозаписи, на которых якобы были зафиксированы "зверства", происходящие в Украине. Поэтому он отправился на оккупированную часть Донбасса за российский Ростов-на-Дону, где получил оружие и затем присоединился к "республиканской гвардии ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на объявление полного прекращения огня в полночь 27 июля, российские террористы на Донбассе успели дважды нарушить договоренности.