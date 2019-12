"С нас хватит!" Чехия "ударила" по премьеру многотысячными протестами. Фото и видео

Во вторник, 10 декабря, в столице Чехии Праге около 80 тысяч жителей вышли с протестом против премьер-министра Андрея Бабиша.

Они в очередной раз потребовали отставки главы правительства. Об этом сообщает местное издание iDNES (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что демонстрация началась в 6:00 вечера с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в университетской больнице Остравы. После этого протестующие начали марш через центр к Вацлавской площади, требуя отставки Бабиша.

iDNES

"То, что произошло и что происходит, включая реакцию Андрея Бабиша, который берет в заложники чешских граждан, настолько серьезно, что мы здесь до января. С нас хватит! Мы хотим премьер-министра, а не лжеца", – заявили активисты.

Премьер-минситр в ответ заявил, что не собирается подавать в отставку. "Оппозиция регулярно ходит на демонстрации, потому что "антибабиш" – их единственная программа, они больше ничего не могут сделать", – сказал он.

По состоянию на 20:00 по местному времени активисты перешли с протестом на главный железнодорожный вокзал, частично заблокировав платформы.

iDNES

iDNES

iDNES

iDNES

iDNES

iDNES

iDNES

iDNES

iDNES

#Prague, Wenceslas Square again full of people who came to protest against Prime Minister Andrej #Babis. There is a real determination of big numbers of citizen to come back again and again. pic.twitter.com/kGBrnuofIq — 🇺🇦KarloMorosin (čiaj: Moroźin)🇺🇦 (@KingDalmatia) December 10, 2019

Protest against Babiš in Prague is enormous - and loud pic.twitter.com/LKNICCVB2u — Jen Stout (@jm_stout) December 10, 2019

Tens of thousands of Czechs took to the streets of Prague on Tuesday to protest Prime Minister Andrej Babiš over alleged fraud. https://t.co/Wq72A47RDA — Twitter Moments Canada (@CanadaMoments) December 10, 2019

#Brève #Prague @Reuters Des dizaines de milliers de Tchèques ont manifesté jeudi contre le 1er ministre #andrejbabis après que les procureurs aient rouvert une affaire de fraude présumée aux subventions.

Czechs protest https://t.co/dqroAqp4Et — MichelBOfficiel (@MichelBOfficiel) December 10, 2019

So my hotel in Prague 🇨🇿 is on Václavské nám where there’s a massive noisy protest against PM Andrej Babiš going on! #demisi



Due to his massive conflicts of interests I’m with you, protestors! 💪 pic.twitter.com/6n5y4yT4Ja — Jon Worth (@jonworth) December 10, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, год назад, в ноябре-2018, Прага также протестовала с требованием отставки Бабиша. В ноябре 2019 года ситуация повторилась – на улицы столицы вышли около 300 тысяч граждан.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram