В Чехии произошло лобовое столкновение поездов: есть погибшие и десятки пострадавших. Фото и видео
В Чехии в результате лобового столкновения двух пассажирских поездов погибли по меньшей мере два человека и около 30 получили травмы.
Авария произошла днем 7 июля в районе населенного пункта Пернинк недалеко от Карловых Вар, пишет Aktualne со ссылкой на представителя железнодорожной инспекции Мартина Драпала (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца новости).
Движение на железнодорожной линии прервано, специалисты устанавливают причины происшествия.
По словам представителя объединенного корпуса спасателей и пожарных Мартина Касало, в результате аварии погибли два человека. При этом чешское телевидение со ссылкой на спасателей заявило о трех погибших.
Также около 30 человек получили травмы, некоторые из них – серьезные.
В больнице в Карловых Варах объявлен травматологический план, который вводят при чрезвычайных событиях, когда ожидается большое количество пострадавших.
(Видео – Twitter SharkNewsWires)
Как сообщал OBOZREVATEL, в июне в Чехии поезд врезался в пассажирский автобус на переезде, в результате чего пострадали 10 человек.