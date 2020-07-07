В Чехии произошло лобовое столкновение поездов: есть погибшие и десятки пострадавших. Фото и видео

В Чехии в результате лобового столкновения двух пассажирских поездов погибли по меньшей мере два человека и около 30 получили травмы.

Авария произошла днем 7 июля в районе населенного пункта Пернинк недалеко от Карловых Вар, пишет Aktualne со ссылкой на представителя железнодорожной инспекции Мартина Драпала (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца новости).

В Чехии пассажирские поезда столкнулись лоб в лоб. Фото ČTK

Движение на железнодорожной линии прервано, специалисты устанавливают причины происшествия.

В Чехии пассажирские поезда столкнулись лоб в лоб. Фото Twitter Policie

По словам представителя объединенного корпуса спасателей и пожарных Мартина Касало, в результате аварии погибли два человека. При этом чешское телевидение со ссылкой на спасателей заявило о трех погибших.

В Чехии пассажирские поезда столкнулись лоб в лоб. Фото Twitter Policie

Также около 30 человек получили травмы, некоторые из них – серьезные.

В больнице в Карловых Варах объявлен травматологический план, который вводят при чрезвычайных событиях, когда ожидается большое количество пострадавших.

В Чехии пассажирские поезда столкнулись лоб в лоб. Фото Telegram Подъем

Авария произошла недалеко от Карловых Вар Google Maps

(Видео – Twitter SharkNewsWires)

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне в Чехии поезд врезался в пассажирский автобус на переезде, в результате чего пострадали 10 человек.