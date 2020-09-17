В Чехии произошел всплеск COVID-19

В Чехии впервые с начала пандемии количество больных COVID-19 превысило 2 тысячи в сутки.

Как пишет издание Ceske Noviny, за 16 сентября в стране подтвердили 2139 случаев коронавируса, что на 464 больше, чем сутками ранее.

Всего в Чехии COVID-19 заразились 41 032 человека, в настоящее время насчитывается 17 619 активных случаев коронавируса.

У большинства инфицированных людей заболевание протекает в легкой форме. Однако количество госпитализированных растет. Так, за последнюю неделю количество госпитализаций выросло на треть.

81 пациент находится в тяжелом состоянии – этот показатель за последнюю неделю вырос на четверть.

С начала пандемии умерли 482 человека, из них 58 – пациенты, которые умерли в течение сентября.

Как писал OBOZREVATEL, в Австрии и Чехии отметили рост количества больных коронавирусом и заявили о начале второй волны эпидемии.