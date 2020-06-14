В Чехии поезд протаранил автобус с пассажирами: пострадали 10 человек. Фото

В Чехии поезд протаранил автобус с пассажирами

В Чехии 14 июня поезд врезался в пассажирский автобус на переезде, в результате чего пострадали 10 человек.

Авария произошла в 6:40 между Стругажовым и Добржичковым, сообщает Seznam.cz (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

В Чехии поезд протаранил автобус с пассажирами

В результате столкновения поезд немного сошел с рельс. В обоих транспортных средствах находилось 12 человек, 10 пострадали.

В Чехии поезд протаранил автобус с пассажирами

Одна женщина получила серьезные травмы, ее госпитализировали на вертолете.

В Чехии поезд протаранил автобус с пассажирами

В Чехии поезд протаранил автобус с пассажирами

Как сообщал OBOZREVATEL, в Словакии в марте произошло ДТП с участием микроавтобуса и пассажирского автобуса, в результате которого погибли двое украинцев. Также более 30 человек получили травмы.