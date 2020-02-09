В Чехии перевернулся автобус с 70 детьми: фото, видео и все детали

На севере Чехии 9 февраля перевернулся двухэтажный автобус с 70 детьми от 15 до 18 лет. Среди них есть раненые.

ДТП произошло примерно в 09:00 после того, как водитель съехал с дороги. Автобус же направлялся к лыжной трассе, информирует Novinky.cz (посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Двухэтажный автобус, перевозивший не менее 70 детей, потерпел крушение в воскресенье утром вблизи Блашаны в районе Лоун", – говорится в сообщении.

В Чехии перевернулся автобус с детьми novinky.cz

По словам представителя службы по вопросам чрезвычайных ситуаций, один из пассажиров автобуса получил тяжелые травмы, шестеро – травмы средней тяжести, еще 62 – легкие ранения.

В Чехии перевернулся автобус с детьми novinky.cz

На место происшествия были отправлены автомобили скорой помощи и четыре наряды спасателей из разных районов. А также кризисный автобус и вертолет, который, однако, не смог сесть за непогоды.

Как отмечают местные СМИ, пока неясно, что стало причиной ДТП. Полиция расследует все детали аварии. При этом дорога на месте происшествия закрыта.

В Чехии перевернулся автобус с детьми zatecky.denik.cz

В Чехии перевернулся автобус с детьми zatecky.denik.cz

В Чехии перевернулся автобус с детьми zatecky.denik.cz

В Чехии перевернулся автобус с детьми zatecky.denik.cz

Место аварии zatecky.denik.cz

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 февраля в Лодзинском воеводстве Польши во время движения загорелся автобус с пассажирами, которые ехали из Украины.

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