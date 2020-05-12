В Чехии отменят масочный режим и откроют все рестораны: названы сроки

Правительство Чехии решило отменить повсеместный масочный режим на территории страны, начиная с 25 мая.

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Об этом заявил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех, пишет Expats. Вместе с тем, он подчеркнул, что носить маски все еще будет необходимо в закрытых помещениях, где массово собираются люди, а также в транспорте.

Карантин в Чехии

Также от граждан страны будут требовать соблюдать двухметровую дистанцию. В случае массовых мероприятий на открытом воздухе, где невозможно обеспечить такое расстояние между людьми, их также будут просить одевать маски.

Помимо всего, с 25 мая в Чехии также планируют открыть все рестораны, зоопарки, замки и другие объекты, которые не работали во время карантина.

"Мы решили 25 мая, посоветовавшись с эпидемиологами. Посмотрим, какое влияние это окажет", – сказал Войтех.

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