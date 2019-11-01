В Чехии оскандалились приемом для оккупантов из Крыма: появилось официальное объяснение

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Чехии из-за приглашения в страну прокремлевской крымскотатарской организации ”Къырым биргили” и признания президентом Милошем Земаном Крыма якобы частью России.

Об этом рассказала пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко, передает УНИАН.

"31 октября в МИД Украины был приглашен посол Чешской Республики в Украине господин Радек Матула. Чешскому дипломату был выражен решительный протест в связи с посещением 30 октября руководителем псевдотатарской пророссийской общественной организации ”Къырым бірлігі” приема по случаю национального праздника Чешской Республики и дальнейших публикаций данной организации на собственном сайте и в сети Facebook”, – поделилась она.

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Посол Чехии назвал информацию "фейком". "Представители ”Къырым биргили” не были приглашены на официальную часть принятия и не имели никакого контакта с президентом Чешской Республики", – заверил он.

По словам Зеленко, посол заявил, что позиция Чехии в отношении аннексии Крыма и временно оккупированных Российской Федерацией территорий Украины остается неизменной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее представители ”Къырым биргили” похвастались фото с мероприятия в Чехии, заявив, что страна признала Крым "российским".

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