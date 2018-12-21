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В Чехии мощно рванула шахта: пять жертв, есть пропавшие без вести

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В четверг, 20 декабря, на шахте ČSM возле города Карвина на северо-востоке Чехии взорвался метан.

По последним данным, погибли 5 человек, 10 — получили ранения, 8 — пропали без вести, сообщает Česká televize 24.

Все пострадавшие — граждане Польши. Как рассказал представитель дирекции предприятия Иво Челеховский взрыв метана произошел на одном из северных участков подземных тоннелей шахты. Он разрушил некоторые участки.

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В Чехии взорвалась шахта: 5 жертв, есть пропавшие без вести

Взрыв на шахте в Чехии

Взрыв на шахте в Чехии

ČT24‏

Отмечается, что в шахте якобы установлены датчики, выявляющие опасную концентрацию метана.

"У меня нет информации, что датчики не работали. Когда все спасательные работы завершатся, специальная комиссия по расследованию начнет работу, чтобы выяснить точные причины, почему произошло возгорание метана", — сказал он.

Все работы на шахте ČSM остановили, спасатели продолжают поиск пропавших без вести.

Взрыв на шахте в Чехии

Взрыв на шахте в Чехии

ČT24‏

Взрыв на шахте в Чехии

Взрыв на шахте в Чехии

ČT24‏

Взрыв на шахте в Чехии

Взрыв на шахте в Чехии

ČT24‏

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Китае произошел взрыв вблизи химического завода в северной провинции Хэбэй. В результате погибли 22 человека и еще по меньшей мере столько же получили ранения.

Место
Чехия
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