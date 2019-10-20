В Чехии маршрутка с украинцами попала в серьезное ДТП: фото с места

Микроавтобус с украинскими гастарбайтерами попал в ДТП в Чехии. Авария произошла в ночь на 20 октября вблизи села Несовице по дороге в Брно.

Так, маршрутка, в которой находились 12 пассажиров, слетела с дороги и перевернулся на крышу, передает Mukachevo.net.

В результате аварии 10 человек получили травмы – три женщины и семь мужчин.

Mukachevo.net

"Пожарные оказывали первую помощь пострадавшим. Во время спасательных работ движение на дороге было остановлено", – рассказали местные спасатели.

Mukachevo.net

Mukachevo.net

Как сообщал OBOZREVATEL, в Венгрии микроавтобус с гражданами Украины на большой скорости вылетел с трассы и врезался в дерево. В результате ДТП 10 пассажиров автобуса госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

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