В Чехии из-за взрыва загорелась электростанция. Фото и видео ЧП
В городе Колин (Чехия) 28 декабря произошел мощный взрыв на электростанции Veolia Energie, спровоцировавший пожар на предприятии. Пострадавших в результате случившегося нет.
Инцидент произошел около 11:00 (по местному времени). Как пишет Вlesk.cz, с последствиями ЧП боролись восемнадцать пожарных команд. Локализовать огонь удалось лишь около 16:15 (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Спасатели сообщили, что их вертолет не мог подлететь к месту взрыва из-за построек, плотно окружающих здание электростанции. Инциденту присвоили третью степень пожарной тревоги из четырех возможных.
Местных жителей призывали не открывать окна из-за сильного задымления. Так, на ближайших к предприятию улицах дым уменьшил видимость, как туман.
Выяснилось, что взрыв произошел на так называемой угольной дороге и повредил здание. Причиной ЧП назвали возгорание угольной пыли.
Предварительно, пожар нанес Veolia Energie ущерб в десятки миллионов крон.
Предлагаем посмотреть фото с места событий:
Как сообщал OBOZREVATEL:
21 декабря в Италии на заводе демилитаризации боеприпасов в провинции Кьети произошел взрыв, в результате чего погибли трое рабочих.
4 декабря в Южно-Африканской Республике произошел взрыв на заводе по переработке нефти. Пострадали как минимум семь человек, огонь перебросился на жилой дом.
Того же дня в столице Сербии Белграде прогремел взрыв возле телецентра RTS. Погиб один человек, двое получили ранения.