В Чехии из-за взрыва загорелась электростанция. Фото и видео ЧП

В городе Колин (Чехия) 28 декабря произошел мощный взрыв на электростанции Veolia Energie, спровоцировавший пожар на предприятии. Пострадавших в результате случившегося нет.

Инцидент произошел около 11:00 (по местному времени). Как пишет Вlesk.cz, с последствиями ЧП боролись восемнадцать пожарных команд. Локализовать огонь удалось лишь около 16:15 (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Спасатели сообщили, что их вертолет не мог подлететь к месту взрыва из-за построек, плотно окружающих здание электростанции. Инциденту присвоили третью степень пожарной тревоги из четырех возможных.

Местных жителей призывали не открывать окна из-за сильного задымления. Так, на ближайших к предприятию улицах дым уменьшил видимость, как туман.

Выяснилось, что взрыв произошел на так называемой угольной дороге и повредил здание. Причиной ЧП назвали возгорание угольной пыли.

Предварительно, пожар нанес Veolia Energie ущерб в десятки миллионов крон.

K výbuchu v kolínské elektrárně došlo na zauhlovací cestě. Poškozená je budova elektrárny, ale zraněn zřejmě nikdo není. Plameny se šíří na střechu, s hašením pomáhá vrtulník s bambi vakem >> https://t.co/O8VbT5igGN pic.twitter.com/TwZycCc8p9 — CT24zive (@CT24zive) December 28, 2020

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