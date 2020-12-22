В Чехии из-за COVID-19 продлили чрезвычайное положение до 22 января

Депутаты чешского парламента удовлетворили просьбу правительства о продлении чрезвычайного положения из-за пандемии COVID-19 до 22 января 2021 года.

Об этом сообщил телеканал Ceska Televize. Запрос о продлении режима ЧП на 30 дней представил депутатам министр здравоохранения страны Ян Блатны.

Он заявил, что рост заболеваемости COVID-19 продолжается одновременно с количеством пациентов, которым нужна госпитализация. Продление действия строгих ограничений поможет предотвратить перегруженность больниц.

Министр подчеркнул, что правительство намерено вводить еще ряд ограничений, но для этого необходим режим действующего чрезвычайного положения.

"Нам еще предстоит вводить ограничительные меры. Для того чтобы их можно было принимать, нужно чрезвычайное положение. Другого выхода нет. Мы находимся в ситуации с самы высокой степенью риска", – сказал Блатны.

Он уточнил, что, возможно, придется ограничить перемещения граждан внутри страны, чтобы снизить количество контактов.

По словам Блатны, в худшем случае к концу года в больницах может оказаться до 7000 пациентов с COVID-19, из которых около 1000 будут находиться в отделениях интенсивной терапии.

В настоящее время госпитализировано почти 5000 человек, из них 602 находятся в тяжелом состоянии.

Против продления ЧП выступила чешская оппозиция, однако предложение правительства поддержали коммунисты.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, обращаясь к политикам, заявил что продление чрезвычайного положения не подлежит сомнению, если они не хотят ставить под угрозу жизнь граждан и превратить ситуацию в стране в хаос.

Статистика COVID-19 в Чехии Worldmeters

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чехии 27 декабря должна начаться кампания по вакцинации от коронавируса. Глава правительства Андрей Бабиш уточнил, что препарат должен поступить 26 декабря. Сам он также сделает прививку.