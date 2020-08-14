В Чехии дипломата из России поймали на незаконной покупке патронов для винтовки

В чешском городе Ржичаны недалеко от Праги правоохранители задержали сотрудника аппарата российского военного атташе – за нелегальную покупку патронов для снайперской винтовки, а также других боеприпасов.

Инцидент произошел еще 25 июня в ресторане теннисного клуба Oáza на окраине города, однако подробности стали известны только сейчас. Об этом сообщает местное издание iRozhlas со ссылкой на несколько источников в спецслужбах страны.

По их данным, задержание связано с налоговыми преступлениями, однако расследователи выяснили, что на самом деле речь шла о боеприпасах.

В сообщении не указывается, с какой целью россиянин покупал патроны. В то же время подчеркивается, что следователи подозревали, якобы боеприпасы предназначались либо для "российской мафии", либо для тайных операций спецслужб на территории Европы. Кроме этого, была версия, что дипломат на самом деле был сотрудником спецслужбы РФ.

Известно, что за незаконное приобретение боеприпасов ему могло грозить до пяти лет лишения свободы, однако он избежал наказания благодаря неприкосновенности. В частности, россиянина отпустили, а вскоре после инцидента мужчина вернулся в РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июня двух сотрудников посольства России в Чехии объявили персонами нон грата. Дипломатов выдворили из страны.