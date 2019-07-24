В Чехии автобус с украинцами влетел в поезд: есть жертва и раненый. Фото и видео с места ДТП

В среду, 24 июля, в Чехии микроавтобус с заробитчанами из Украины столкнулся с поездом, в результате чего погибла женщина с Закарпатья.

Об этом сообщает Mukachevo.net. Авария произошла между населенными пунктами Причина и Петровице (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что водитель микроавтобуса не отреагировал на запрещающий сигнал светофора на железнодорожном переезде и попытался проскочить его скорее, чем придет поезд.

В Чехии произошло ДТП с украинцами Mukachevo.net

По данным СМИ, погибшая женщина была родом из Тячевского района. По предварительным данным, пострадал также 20-летний украинец из Виноградовского района на Закарпатье.

Примечательно, что водитель микроавтобуса пытался скрыться с места ДТП, однако его задержали правоохранители.

В Чехии произошло ДТП с украинцами Mukachevo.net

В Чехии произошло ДТП с украинцами Mukachevo.net

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 июня в Польше произошло ДТП, в результате которого погибли трое украинцев, а четвертый в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

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