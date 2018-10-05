В последнее время в Сети появился целый набор статей о РФ, мол – там все не так плохо, как об этом привыкли писать. В самом деле, там накоплены серьезные запасы золотого резерва, а цены на нефть и газ держатся хоть и не на рекордном, но на вполне приемлемом уровне. По крайней мере, в начале своего президентства Путин даже мечтать не мог о нынешнем уровне цен.

Внутри Московия вроде бы тоже выглядит если не монолитом, то ровным и спокойным пространством. Оппозиция искоренена как таковая, любые протесты – ликвидируются быстро и без проблем. Иногда даже складывается впечатление, что эти протесты искусственно генерируются, чтобы посмотреть – кто выйдет и подчистить тех, кто подает признаки лидера, да и просто для того, чтобы выпустить пар из плотно закрытой крышкой выгребной ямы.

Мало того, "стабильность" обеспечивается огромной и хорошо откормленной армий карательного аппарата, начиная от полиции и нацгвардии до судов и пенитенциарной системы. Пресса и церковь убаюкивает и так бестолковое население, понижая градус недовольства властью. В общем, складывается впечатление, что в этой глубокой яме ничего не может произойти в принципе, но вот прямо сейчас прозвучал звук, подобный тому, как это было перед падением дерева, или если угодно – звоночек, предвещающий быстрые и мощные события.

Дело в том, что все внешние наблюдатели, и мы – в том числе, поставили крест на том, что в РФ может проснуться общественное самосознание и население вдруг осознает, что оно породило в лице Путина и той отвратительной своры ублюдков, которые осуществляют сейчас все властные полномочия. Априори мы представляем, что массы должны проснуться, включить мозг и начать действовать, а уже из их среды – выдвинутся новые и неожиданные лидеры. Так думаем мы, и так думают в Кремле, поэтому они и проводят превентивные зачистки по этим направлениям.

Но фокус в том, что все может произойти совсем по другому сценарию, и сейчас это стало очевидно. Дело в том, что структура Московии уже давно стала совокупностью удельных княжеств, куда назначаются князьки на кормление. Это делается в рамках известного феодального принципа "вассал-суверен". Князь кормится со своего удела и взамен – демонстрирует верность хозяину. Только вот хозяин и его опричники высасывают уже настолько сильно и чисто, что кормление становится все менее прибыльным и выгодным, и потому, князья уже всерьез взялись за передел своих уделов. Пока реально готовы к таким переделам немногие, но важно другое – уже сами князья и население их уделов в принципе готово начать "отжим" чего-то полезного у своих соседей.

Новости Режиму в России суждено пасть

Именно это произошло на границе Чечни и Ингушетии. Кадырову захотелось прирезать кусок территории Ингушетии, на которой находится месторождение нефти, а нефть Кадыров добывает и продает самостоятельно, без особых формальностей. Таких преференций не имеет никто, а потому ингушское месторождение четко идет в карман Кадырову. Понятно, что открыто грабить соседа, в плане отжима территории – не комильфо, и Кадыров договорился об изменении границы с ингушским князем Евкуровым, но вот население не только имеет свои виды на месторождение, но и не хочет отдавать свою землю в принципе. Конфликт разразился просто по причине алчности, без политики или чего-то еще. И когда ситуация закрутилась в повышенном темпе, то оказалось, что Евкуров не может взять ситуацию под контроль, а ингуши стали собираться топами в десятки тысяч человек, чтобы высказать свое жесткое "фе". В свою очередь, Кадыров заявил, что готов применить военную силу, которой у него достаточно для того, чтобы утвердиться на куске ингушской земли. Ингуши пообещали ответить.

При этом никто не плевался на Путина или его грабительский курс. Дело уже дошло до того, что соседние регионы уже внутренне готовы к войне друг с другом. Причем, они готовы воевать не за европейский выбор или какие-то виртуальные ценности, а просто, чтобы отжать что-то ценное, ибо верховная власть отжимает все ежедневно. Это уже стало нормой, которая начинает действовать уже помимо воли ее создателей.

Так что дерево дало первый, конкретный треск, а дальше процесс может пойти уже по собственным внутренним правилам, к которым ни Путин, ни его силовые структуры просто не готовились.