В части Испании коронавирус стал неконтролируемым: последние данные

В Испании забили тревогу из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом – несмотря на то, что пандемия не вышла из-под контроля на национальном уровне, в Министерстве здравоохранения страны признали, что в отдельных регионах ее не удается сдержать.

Об этом заявил координатор чрезвычайных ситуаций в испанском Минздраве Фернандо Симон, передает El Pais. Отметим, что за минувшие сутки в стране обнаружили 7039 новых случаев COVID-19, а это наибольший рост за последние месяцы.

"Не следует вводить себя в заблуждение, дела идут не очень хорошо", – сказал он.

По словам Симона, если подобный рост будет наблюдаться и в дальнейшем и даже если случаи будут легкими, страна закончит тем, что много людей окажется в больнице.

Фернандо Симон

"Многих из них придется госпитализировать в реанимацию, и, вероятно, будет много жертв", – добавил представитель Минздрава Испании.

Отмечается, что такое мнение он высказал на следующий день после того, как в стране сообщили о значительном увеличении количества летальных исходов от коронавируса. Так, за предыдущие семь дней умер 131 человек, хотя еще месяц назад в течение недели регистрировали 12 смертей.

На фоне этого в Испании вновь усилили карантин, в частности, на прошлой неделе все регионы страны согласились закрыть ночные клубы и запретить курение на открытом воздухе, когда невозможно соблюдать социальную дистанцию.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Испании (worldometers.info)

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 августа в Испании подтвердили 3715 новых случаев заражения коронавируса, что стало новым антирекордом по суточному приросту с момента выхода страны из карантина.