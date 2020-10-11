В Бурунди грузовик с людьми слетел с моста: десятки жертв и раненых

В Бурунди обрушился мост через реку, когда по нему ехал грузовик с людьми, погибли 16 человек, еще 55 пострадали.

Об этом сообщило китайское издание Xinhua со ссылкой на данные местной власти. Инцидент произошел 10 октября на юге страны.

Грузовик вез людей со свадебной церемонии. Под тяжестью транспортного средства старый деревянный мост обрушился, а автомобиль упал в воду

Пострадавших доставили в больницу.

Водитель грузовика скрылся с места происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Варшаве (Польша) пассажирский автобус упал с моста и разломился пополам. В аварии погибли по меньшей мере два человека и два десятка пострадали.