Террористы напали на город в Буркино-Фасо: более сотни убитых

В среду, 25 декабря, стало известно о масштабном теракте в городе Арбинда на севере Буркина-Фасо, в результате которого погибли не менее 35 мирных жителей и семи военных.

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на Вооруженные силы страны. Отмечается, что около 80 нападавших ликвидировали, армейские подразделения захватили "важное военное оборудование и средства передвижения". В результате стычки пострадали 20 силовиков.

"Это варварское нападение привело к гибели 35 мирных жителей, в основном женщин (31). Героические действия наших солдат позволили нейтрализовать 80 террористов", – сообщил президент страны Рока Каборе.

Атака продолжалась несколько часов и была направлена ​​одновременно на военную часть и гражданское население.

En ce jour de Noël, ayons une pensée pieuse pour les familles éplorées par les attaques terroristes contre notre pays et soyons en communion avec nos vaillants soldats qui se battent avec héroïsme pour assurer la sécurité du territoire national. Dieu bénisse le Burkina Faso. RK

Je salue l'engagement et la bravoure de nos Forces de Défense et de Sécurité à Arbinda et leur exprime le soutien de la Nation. pic.twitter.com/IvDfWgHhn9