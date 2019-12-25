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25 декабря • обновлено в 12:10
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Террористы напали на город в Буркино-Фасо: более сотни убитых

1.9т
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В среду, 25 декабря, стало известно о масштабном теракте в городе Арбинда на севере Буркина-Фасо, в результате которого погибли не менее 35 мирных жителей и семи военных.

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на Вооруженные силы страны. Отмечается, что около 80 нападавших ликвидировали, армейские подразделения захватили "важное военное оборудование и средства передвижения". В результате стычки пострадали 20 силовиков.

"Это варварское нападение привело к гибели 35 мирных жителей, в основном женщин (31). Героические действия наших солдат позволили нейтрализовать 80 террористов", – сообщил президент страны Рока Каборе.

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В Буркино-Фасо устроили кровавый теракт

В Буркино-Фасо устроили кровавый теракт

francetvinfo.fr

Атака продолжалась несколько часов и была направлена ​​одновременно на военную часть и гражданское население.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Буркина-Фасо неизвестные расстреляли мечеть в деревне Салмосси в северной провинции Удалан. 16 человек погибли.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
новости мира
Тег
теракт
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