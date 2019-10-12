В Буркина-Фасо расстреляли мечеть: 16 жертв. Все детали

В Буркина-Фасо неизвестные расстреляли мечеть в деревне Салмосси в северной провинции Удалан. Как минимум 16 человек погибли.

Об этом сообщила сообщила международная редакция телеканала RT.

Уточняется, что погибли 16 прихожан мечети, еще 2 ранены. Причина, по которой боевики открыли огонь по верующим — не сообщается.

#Burkina : attaque hier nuit 11 oct 2019 du commissariat de police de Yamba, dans la région de l'Est par des individus armés non etatique.

Aucun bilan rapporté. pic.twitter.com/YtHzN8ewWt — Sahel Security Alerts (@Sahel_Security) October 12, 2019

Как сообщалOBOZREVATEL, 15 января 2016 года в одной из крупнейших гостиниц Буркина-Фасо произошел терракт. Жертвами атаки стали 27 человек. Среди погибших были 4 украинца.

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