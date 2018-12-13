В Будапеште вспыхнули массовые протесты: произошли столкновения. Фото и видео бунта

В столице Венгрии Будапеште вечером 12 декабря несколько тысяч человек вышли на акцию протеста.

Она направлена против законодательных изменений в трудовом кодексе относительно годового увеличения внеурочных часов (с 250 до 400 часов в зависимости от условий конкретного коллективного договора), уже названные оппозицией "законом о рабском труде", передает "Радио Свобода".

Кроме того, демонстранты выступают против реформы судебной системы, за которые накануне проголосовало проправительственное парламентское большинство.

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В частности, оппозиция считает эти нормативные нововведения неконституционными.

Несколько сотен уличных демонстрантов сначала собрались на площади Кошут перед парламентом. После того, как они отправились по центру Будапешта, призывая прохожих присоединяться к акции протеста, количество участников начало расти. Протестующие выкрикивали антиправительственные лозунги и вступали в словесные перепалки с полицией.

Поздно вечером демонстранты вновь вернулись под стены парламента. Молодые люди пытались штурмовать полицейский кордон на входе в здание национального собрания Венгрии. Но толпу время от времени оттесняли назад, применяя слезоточивый газ.

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Солидарность с демонстрантами проявляют владельцы легковых автомобилей.

По данным опроса консалтинговой компании Policy Agenda, 83 процента работающих не поддерживают такие изменения в трудовом законодательстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во Франции с новой силой вспыхнули антиправительственные протесты "желтых жилетов". Более 100 тыс. человек вышли на улицы по всей стране с призывом об отставке президента Эммануэля Макрона.

Число задержанных за участие в беспорядках приблизилось к 2 тысячам человек, что является рекордом.