В Брюсселе стартует саммит Украина - ЕС: о чем будут говорить

В столице Бельгии Брюсселе в понедельник, 9 июля, состоится 20-й саммит Украина-ЕС.
На нем будут обсуждать реформы в Украине и реализацию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, говорится в программе мероприятия.
На эту встречу отправится президент Украины Петр Порошенко. Евросоюз представят председатель Совета ЕС Дональд Туск и глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.
В Верховной Раде к саммиту уже подготовили проект заявления.
Петр Порошенко и Дональд Туск
Ожидается, что на саммите обсудят дальнейшие шаги в реализации Соглашения об ассоциации и зоны свободной торговли.
Как сказано в сообщении на официальном сайте Совета ЕС, среди приоритетов отношений Украина-ЕС на 2018 год на саммите будет говориться о реформах децентрализации, государственного управления, борьбе с коррупцией, верховенстве права, экономическом развитии и энергетике. Что касается российской агрессии, то саммит в который раз подтвердит поддержку со стороны ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также непризнание аннексии Россией Крыма.
А уже через день, 11 июля, в Брюсселе должен начаться саммит НАТО, на который наша страна получила официальное приглашение.
При этом уже известно, что Порошенко будет сидеть рядом с президентом США Дональдом Трампом.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Украине удалось обойти блокировку Венгрией участия в саммите НАТО, и заседание состоится совместно с Грузией в Брюсселе.
Венгрия обвинила Украину в "грубой атаке" на национальные меньшинства и "ударе в спину" европейским странам в связи с положениями языковой статьи Закона Украины "Об образовании", принятого Верховной Радой 5 сентября 2017 года.
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