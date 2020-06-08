В Европе прошла новая волна потасовок и протестов. Впечатляющие фото и видео
В Европе 7 и 8 июня прошли масштабные протестные акции "Black lives matter" против расизма и полицейского насилия, которые в некоторых случаях закончились погромами и потасовками.
Брюссель, Бельгия
Беспорядки, в частности, произошли в воскресенье, 7 июня, в брюссельском квартале Матонге, населенном в значительной степени выходцами из Африки. В целом в акциях приняли участие около около 10 тысяч человек, передает The Brussels Times (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
На место столкновений для разгона толпы прибыл водомет, квартал с неба патрулировал вертолет полиции.
Протест стал частью волны демонстраций по всему миру, вызванной убийством 25 мая в Миннеаполисе (США) афроамериканца Джорджа Флойда от рук белого полицейского.
Основная акция в Брюсселе прошла на площади Поларта.
Предлагаем посмотреть видео протестов и беспорядков в Брюсселе:
Лондон, Великобритания
Кроме того, беспорядки 8 июня произошли в столице Великобритании. Как следует из заявления Скотленд-Ярда, в результате пострадали как минимум 35 лондонских офицеров полиции, двум из них потребовалась госпитализация.
Копы задержали в общей сложности 36 агрессивно настроенных манифестантов на улице Уайтхолл, на которой находятся ключевые правительственные ведомства.
При этом, подчеркнули правоохранители, демонстрация в Лондоне основном носила мирный характер.
Видео протестов в Лондоне:
Напомним, в городе Сиэтл (США) автомобиль въехал в толпу протестующих на демонстрации Black Lives Matter, после чего водитель устроил стрельбу.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Джордж Флойд умер от отсутствия кровотока в мозг, что было вызвано сжатием шеи и спины. Коп, задерживая мужчину, придушил его шею коленом.
Выяснилось, что афроамериканец был заражен коронавирусом.
Смерть Флойда повлекла масштабные протесты, которые часто перерастали в беспорядки. В результате погибли минимум 13 человек.
Президент США Дональд Трамп распорядился развернуть военные подразделения в Вашингтоне, чтобы прекратить беспорядки.
Бывшему полицейскому Дереку Чавену, который задерживал афроамериканца, ужесточили обвинение до убийства второй степени.
С Флойдом простились 4 июня в Миннеаполисе.
OBOZREVATEL собрал 8 неожиданных фактов о протестах в США, которых вы могли не знать.