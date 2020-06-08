В Европе прошла новая волна потасовок и протестов. Впечатляющие фото и видео

Дарья Дурова Мир 17:24, 8.06.2020

В Европе 7 и 8 июня прошли масштабные протестные акции "Black lives matter" против расизма и полицейского насилия, которые в некоторых случаях закончились погромами и потасовками.

Брюссель, Бельгия

Беспорядки, в частности, произошли в воскресенье, 7 июня, в брюссельском квартале Матонге, населенном в значительной степени выходцами из Африки. В целом в акциях приняли участие около около 10 тысяч человек, передает The Brussels Times (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Протесты в Брюсселе
Коллаж
Протесты в Брюсселе
Telegram-страница телеканала "Прямий"
Протесты в Брюсселе
Telegram-страница телеканала "Прямий"

На место столкновений для разгона толпы прибыл водомет, квартал с неба патрулировал вертолет полиции.

Протесты в Брюсселе
Telegram-страница телеканала "Прямий"
Протесты в Брюсселе
Telegram-страница телеканала "Прямий"

Протест стал частью волны демонстраций по всему миру, вызванной убийством 25 мая в Миннеаполисе (США) афроамериканца Джорджа Флойда от рук белого полицейского.

Основная акция в Брюсселе прошла на площади Поларта.

Протесты в Брюсселе
Twitter / We Love Brussels
Протесты в Брюсселе
Twitter / We Love Brussels
Протесты в Брюсселе
Twitter / We Love Brussels
Протесты в Брюсселе
Telegram-страница телеканала "Прямий"
Протесты в Брюсселе
Telegram-страница телеканала "Прямий"
Протесты в Брюсселе
Telegram-страница телеканала "Прямий"
Протесты в Брюсселе
Twitter / diarmuid
Протесты в Брюсселе
Twitter / A M I N A T A
Протесты в Брюсселе
Twitter / A M I N A T A
Протесты в Брюсселе
Twitter / A M I N A T A
Протесты в Брюсселе
Twitter / A M I N A T A
Протесты в Брюсселе
Twitter / ص
Протесты в Брюсселе
Twitter / ص
Протесты в Брюсселе
Twitter / ص
Протесты в Брюсселе
Twitter / ص

Предлагаем посмотреть видео протестов и беспорядков в Брюсселе:

Лондон, Великобритания

Кроме того, беспорядки 8 июня произошли в столице Великобритании. Как следует из заявления Скотленд-Ярда, в результате пострадали как минимум 35 лондонских офицеров полиции, двум из них потребовалась госпитализация.

Копы задержали в общей сложности 36 агрессивно настроенных манифестантов на улице Уайтхолл, на которой находятся ключевые правительственные ведомства.

Протесты в Лондоне
Twitter / Lynn Brittney

При этом, подчеркнули правоохранители, демонстрация в Лондоне основном носила мирный характер.

Протесты в Лондоне
Twitter / David Matthews
Протесты в Лондоне
Twitter / Netpol

Видео протестов в Лондоне:

Напомним, в городе Сиэтл (США) автомобиль въехал в толпу протестующих на демонстрации Black Lives Matter, после чего водитель устроил стрельбу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Мир

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