В Европе прошла новая волна потасовок и протестов. Впечатляющие фото и видео

В Европе 7 и 8 июня прошли масштабные протестные акции "Black lives matter" против расизма и полицейского насилия, которые в некоторых случаях закончились погромами и потасовками.
Брюссель, Бельгия
Беспорядки, в частности, произошли в воскресенье, 7 июня, в брюссельском квартале Матонге, населенном в значительной степени выходцами из Африки. В целом в акциях приняли участие около около 10 тысяч человек, передает The Brussels Times (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Протесты в Брюсселе
Коллаж
Протесты в Брюсселе
Telegram-страница телеканала "Прямий"
Протесты в Брюсселе
Telegram-страница телеканала "Прямий"
На место столкновений для разгона толпы прибыл водомет, квартал с неба патрулировал вертолет полиции.
Протесты в Брюсселе
Telegram-страница телеканала "Прямий"
Протесты в Брюсселе
Telegram-страница телеканала "Прямий"
Протест стал частью волны демонстраций по всему миру, вызванной убийством 25 мая в Миннеаполисе (США) афроамериканца Джорджа Флойда от рук белого полицейского.
Основная акция в Брюсселе прошла на площади Поларта.
Протесты в Брюсселе
Twitter / We Love Brussels
Протесты в Брюсселе
Twitter / We Love Brussels
Протесты в Брюсселе
Twitter / We Love Brussels
Протесты в Брюсселе
Telegram-страница телеканала "Прямий"
Протесты в Брюсселе
Telegram-страница телеканала "Прямий"
Протесты в Брюсселе
Telegram-страница телеканала "Прямий"
Протесты в Брюсселе
Twitter / diarmuid
Протесты в Брюсселе
Twitter / A M I N A T A
Протесты в Брюсселе
Twitter / A M I N A T A
Протесты в Брюсселе
Twitter / A M I N A T A
Протесты в Брюсселе
Twitter / A M I N A T A
Протесты в Брюсселе
Twitter / ص
Протесты в Брюсселе
Twitter / ص
Протесты в Брюсселе
Twitter / ص
Протесты в Брюсселе
Twitter / ص
Предлагаем посмотреть видео протестов и беспорядков в Брюсселе:
Darwin Award for this fool. It’s become a piss take in Brussels. #Bruxelles #BlackLivesMattter #blm pic.twitter.com/8eqFxDq9fJ— Manish Singh (@Manish_05Singh) June 7, 2020
BREAKING: Looting of Gucci and Jimmy Choo in BRUSSELS #BlackLivesMatter pic.twitter.com/8BPzhKWwqN— Ministry of Truth (@BanTheBBC) June 7, 2020
Brussels is burning. pic.twitter.com/6RDePEhY14— Ian Miles Cheong (@stillgray) June 7, 2020
“Largely peaceful” protests in Brussels today. pic.twitter.com/DZIvObfNmg— James Holland (@James7Holland) June 7, 2020
Situation in Brussels is a tinderbox— Bruno Maçães (@MacaesBruno) June 7, 2020
pic.twitter.com/3C32oi2S77
💚Brussels pic.twitter.com/NMD0s1lVy9— Pieterjan Desmet (@p_desmet) June 6, 2020
Лондон, Великобритания
Кроме того, беспорядки 8 июня произошли в столице Великобритании. Как следует из заявления Скотленд-Ярда, в результате пострадали как минимум 35 лондонских офицеров полиции, двум из них потребовалась госпитализация.
Копы задержали в общей сложности 36 агрессивно настроенных манифестантов на улице Уайтхолл, на которой находятся ключевые правительственные ведомства.
Протесты в Лондоне
Twitter / Lynn Brittney
При этом, подчеркнули правоохранители, демонстрация в Лондоне основном носила мирный характер.
Протесты в Лондоне
Twitter / David Matthews
Протесты в Лондоне
Twitter / Netpol
Видео протестов в Лондоне:
Mass peaceful protests in London condemning police brutality later gave way to violence as a small group of people faced off with police https://t.co/965q9BsjBQ pic.twitter.com/Sb7Ea1ftLE— Reuters (@Reuters) June 8, 2020
Uh so this is the scene outside the U.S. embassy in London right now pic.twitter.com/w0rhwYiLD0— Joshua Potash (@JoshuaPotash) June 7, 2020
Police under attack in London. Again. pic.twitter.com/rqTCqMFl06— Michael Heaver (@Michael_Heaver) June 7, 2020
Inspired by the race riots and antifa anarchy in the US, nefarious actors have started doing the same in Britain. Here, London police, who are not armed, are chased by a mob with weapons. #BlackLivesMatter #antifa pic.twitter.com/aERMdMd1HZ— Andy Ngô (@MrAndyNgo) June 7, 2020
Some shots from the London #BlackLivesMatter protests over the weekend. pic.twitter.com/8VNt0GhRQI— Brunel Johnson (@brunel_johnson) June 8, 2020
Напомним, в городе Сиэтл (США) автомобиль въехал в толпу протестующих на демонстрации Black Lives Matter, после чего водитель устроил стрельбу.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Джордж Флойд умер от отсутствия кровотока в мозг, что было вызвано сжатием шеи и спины. Коп, задерживая мужчину, придушил его шею коленом.
Выяснилось, что афроамериканец был заражен коронавирусом.
Смерть Флойда повлекла масштабные протесты, которые часто перерастали в беспорядки. В результате погибли минимум 13 человек.
Президент США Дональд Трамп распорядился развернуть военные подразделения в Вашингтоне, чтобы прекратить беспорядки.
Бывшему полицейскому Дереку Чавену, который задерживал афроамериканца, ужесточили обвинение до убийства второй степени.
С Флойдом простились 4 июня в Миннеаполисе.
OBOZREVATEL собрал 8 неожиданных фактов о протестах в США, которых вы могли не знать.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Беспорядки в США из-за убийства Джорджа Флойда полицейскими" на OBOZREVATEL.