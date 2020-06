В Европе прошла новая волна потасовок и протестов. Впечатляющие фото и видео

В Европе 7 и 8 июня прошли масштабные протестные акции "Black lives matter" против расизма и полицейского насилия, которые в некоторых случаях закончились погромами и потасовками.

Брюссель, Бельгия

Беспорядки, в частности, произошли в воскресенье, 7 июня, в брюссельском квартале Матонге, населенном в значительной степени выходцами из Африки. В целом в акциях приняли участие около около 10 тысяч человек, передает The Brussels Times (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

На место столкновений для разгона толпы прибыл водомет, квартал с неба патрулировал вертолет полиции.

Протест стал частью волны демонстраций по всему миру, вызванной убийством 25 мая в Миннеаполисе (США) афроамериканца Джорджа Флойда от рук белого полицейского.

Основная акция в Брюсселе прошла на площади Поларта.

Предлагаем посмотреть видео протестов и беспорядков в Брюсселе:

BREAKING: Looting of Gucci and Jimmy Choo in BRUSSELS #BlackLivesMatter pic.twitter.com/8BPzhKWwqN — Ministry of Truth (@BanTheBBC) June 7, 2020

Brussels is burning. pic.twitter.com/6RDePEhY14 — Ian Miles Cheong (@stillgray) June 7, 2020

“Largely peaceful” protests in Brussels today. pic.twitter.com/DZIvObfNmg — James Holland (@James7Holland) June 7, 2020

Situation in Brussels is a tinderbox

pic.twitter.com/3C32oi2S77 — Bruno Maçães (@MacaesBruno) June 7, 2020

Лондон, Великобритания

Кроме того, беспорядки 8 июня произошли в столице Великобритании. Как следует из заявления Скотленд-Ярда, в результате пострадали как минимум 35 лондонских офицеров полиции, двум из них потребовалась госпитализация.

Копы задержали в общей сложности 36 агрессивно настроенных манифестантов на улице Уайтхолл, на которой находятся ключевые правительственные ведомства.

При этом, подчеркнули правоохранители, демонстрация в Лондоне основном носила мирный характер.

Видео протестов в Лондоне:

Mass peaceful protests in London condemning police brutality later gave way to violence as a small group of people faced off with police https://t.co/965q9BsjBQ pic.twitter.com/Sb7Ea1ftLE — Reuters (@Reuters) June 8, 2020

Uh so this is the scene outside the U.S. embassy in London right now pic.twitter.com/w0rhwYiLD0 — Joshua Potash (@JoshuaPotash) June 7, 2020

Police under attack in London. Again. pic.twitter.com/rqTCqMFl06 — Michael Heaver (@Michael_Heaver) June 7, 2020

Inspired by the race riots and antifa anarchy in the US, nefarious actors have started doing the same in Britain. Here, London police, who are not armed, are chased by a mob with weapons. #BlackLivesMatter #antifa pic.twitter.com/aERMdMd1HZ — Andy Ngô (@MrAndyNgo) June 7, 2020

Some shots from the London #BlackLivesMatter protests over the weekend. pic.twitter.com/8VNt0GhRQI — Brunel Johnson (@brunel_johnson) June 8, 2020

Напомним, в городе Сиэтл (США) автомобиль въехал в толпу протестующих на демонстрации Black Lives Matter, после чего водитель устроил стрельбу.

