В Британии женщина, которая чудом забеременела, увидела на снимке УЗИ "ангела-хранителя"

Пара из Великобритании, которая думала, что никогда не будет иметь детей, узнала о неожиданной беременности женщины. Более того – на снимке УЗИ они увидели "ангела-хранителя".

Британи Кларк и ее молодому человеку Джеймсу Груверу исполнилось по 24 года, написало издание The sun (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Женщина с мужчиной предполагали, что у них не будет первенца, ведь у Кларк был диагностирован эндометриоз. При этой болезни клетки внутреннего слоя стенки матки начинают разрастаться вне органа, провоцируя кровотечения, постоянные боли, а также бесплодие.

В Британии на снимке УЗИ беременной появился "ангел-хранитель" The sun

Когда Кларк болела, партнер сказал ей пройти тест на беременность и, к их удивлению, тот оказался положительным.

Но после того, как пара получила снимок УЗИ с 12-недельным ребенком, женщина заметила "странную тень" в правом верхнем углу изображения. После этого будущая мать отправила кадр своим родным.

"Они сказали, что на снимке видно лицо и указывающую на ребенка руку. Тетя отметила, что это "ангел-хранитель", который присматривает за малышом", – подчеркнула Кларк.

Будущие родители надеются, что "ангел-хранитель" на снимке – это хороший знак после всех неудач.

Британи Кларк и ее молодому человеку Джеймсу Груверу исполнилось по 24 года The sun

Как сообщал OBOZREVATEL, существование ангелов-хранителей удалось доказать математически.

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