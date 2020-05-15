В Британии заявили о прорыве с вакциной против COVID-19: не дает инфекции проникнуть в легкие

В Великобритании заявили о положительных результатах испытания вакцины от COVID-19 на обезьянах.

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Об этом сообщила команда Оксфордского университета, передает DailyMail. Согласно их отчету, через 28 дней после вакцинации приматов, организмы всех животных выработали антитела к COVID-19 и смогли перебороть вирус.

Самым важным аспектом, отмечают ученые, было то, что вирус успел проникнуть глубоко в легкие обезьян, что часто приводит к летальному исходу. Но вакцина смогла справиться с этим и впоследствии COVID-19 не мог заразить животных. Тем не менее, пока нельзя утверждать, что у человеческого организма будет настолько же хорошая реакция.

В Великобритании заявили о положительных результатах испытания вакцины от COVID-19 на обезьянах

Эпидемиолог Стивен Эванс заявил, что результаты очень хорошие. Он также отметил, что у вакцинированных приматов не было никаких признаков иммунного заболевания, которое проявлялось после применения вакцин от других коронавирусов.

"Это была проблема, которую мы в теории ожидали увидеть, но она не проявилась, что обнадеживает", – заявил он.

К слову, в Оксфордском университете уже приступили к испытанию вакцины на людях, результаты будут известны через несколько месяцев. Её введут 510 лицам в возрасте от 18 до 55 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, немецкая фармацевтическая компания CureVac получила позитивные результаты теста вакцины от COVID-19 на доклинической стадии исследования.