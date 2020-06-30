В Британии зафиксирована новая вспышка коронавируса: 36 регионов снова в опасности

В 36 регионах Британии возросло количество заболевших коронавирусом (COVID-19). Так, в городе Лестер власти решили ввести локальный карантин.

Как рассказал министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, семидневный уровень инфицирования в Лестере составил 135 случаев на 100 000 человек, что в три раза выше, чем в следующем по величине городе, и что на Лестер приходилось 10% всех положительных случаев в стране за последнюю неделю, передает Daily Mail.

"Учитывая вспышку в Лестере, мы не можем рекомендовать, чтобы ослабление национального карантина, которое должно было начаться с 4 июля, распространялось на Лестер", – сказал Хэнкок в заявлении в парламенте.

В Британии зафиксирована новая вспышка коронавируса dailymail.co.uk

"С завтрашнего дня второстепенная розничная торговля должна закрыться, и, поскольку эта вспышка особенно затронула детей, школы также должны будут закрыться с четверга", – сказал он, добавив, что дети оставались в низкой зоне риске, но, вероятно, распространяли болезнь.

Так, увеличение числа заболевших коронавирусом зафиксировали также в Сандерленде, Портсмуте, Йорке, Донкастере, Хаммерсмите, Фулхэме, Илинге.

В Британии зафиксирована новая вспышка коронавируса dailymail.co.uk

Это первая крупная попытка обуздать вспышку с помощью местных, а не национальных мер. Премьер-министр Борис Джонсон ранее объявил, что власти будут стремиться контролировать вирус с помощью местных мер.

Отметим, по состоянию на 30 июня коронавирусом в Британии заразились 312 тысяч человек.

В Британии зафиксирована новая вспышка коронавируса dailymail.co.uk

В Британии зафиксирована новая вспышка коронавируса dailymail.co.uk

Ранее OBOZREVATEL писал, что Британия обогнала Испанию по количеству зараженных COVID-19.