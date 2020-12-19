В Британии вводят полный локдаун из-за нового типа коронавируса

В Лондоне (Англия), Уэльсе и Шотландии вводится самый высокий 4-ый уровень ограничений в связи с распространением коронавируса (COVID-19) и появлением нового штамма VUI-202012/01.

Об этом в субботу, 19 декабря, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает Daily Mail. Ограничения начинают действовать с полуночи воскресенья, 20 декабря до 30 декабря. Таким, образом Рождество 25 декабря пройдет на локдауне.

"Эти меры будут, по сути, аналогичны национальному локдауну… На Рождество будет запрещено встречаться с другими семьями", – акцентировал Джонсон.

Въезд и выезд из Шотландии на рождественский период запрещены. В Уэльсе отменили рождественские торжества, а по всей стране ввели локдаун. Будут закрыты непродовольственные магазины, спортивные залы и ряд предприятий сферы услуг. Людей призвали не выходить из дома без крайней необходимости.

При этом Джонсона подчеркнул, что новый штамм коронавируса может оказаться опаснее, чем уже известный вирус. Но чиновник отметил, что VUI-202012/01 все еще изучается учеными.

"Он может быть на 70% более заразным, чем старый вариант", – добавил он.

Отмечается, что советники правительства по борьбе с пандемией сказали, что пока нет точных данных, что новый штамм ведет к повышению летальных случаев от COVID-19. Однако новый вирус очень заразный. Например, в ноябре он был причиной 28% всех случаев заражения коронавирусом в Лондоне, а в декабре число выросло до 60%.

"Как ваш премьер-министр, я искренне верю, что у меня нет альтернативы. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что без действий число зараженных резко возрастет, больницы будут перегружены, и многие тысячи людей погибнут", – подытожил Джонсон.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Британии обнаружили новый очень заразный тип коронавируса.