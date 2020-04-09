В Британии ввели новые запреты на Пасху из-за коронавируса: что нельзя

В Великобритании решили на несколько недель ужесточить карантин из-за критического количества жертв коронавируса – за сутки добавилось почти 1000 погибших.

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О радикальном решении на заседании правительства заявил Доминик Рааб, исполняющий обязанности премьера во время отсутствия Бориса Джонсона, который также лечится от COVID-19, передает Daily Mail.

На фоне тревоги о том, что британцы могут отправиться на пляжи и парки в солнечные пасхальные выходные, полиции дали распоряжение ужесточить ограничения, такие как запрет на перемещение людей на большие расстояния и запрет на физические упражнения чаще, чем один раз в день.

Доминик Рааб после заседания

В Британии запретили ходить на пляжи и парки

В правительстве инициировали программу "Оставайся дома на эту Пасху", чтобы предотвратить скопления людей.

Министр культуры Оливер Доуден подтвердил, что на следующей неделе состоится обязательный по закону пересмотр мер по карантину. Однако, по его словам, решение будет формальным, а строгие ограничения продолжатся, несмотря на пагубные последствия для экономики страны.

Один из правительственных источников издания заявил, что "никаких перспектив" ослабления блокировки на следующей неделе не будет. Другой заверил: "Посмотрите на число погибших. Вопрос о снятии ограничений не стоит".

Статистика по Британии Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 апреля стало известно о смерти еще 938 пациентов с коронавирусом в Великобритании. Общее количество летальных случаев в стране достигло 7 097.

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