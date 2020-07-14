В Британии введут серьезные штрафы за неношение масок

В Великобритании усилят ответственность за неношение масок, в частности, в закрытых помещениях в связи с пандемией COVID-19. За нарушение этого правила будет взиматься штраф в размере более 100 фунтов стерлингов (почти 3,4 тысячи гривен).

За исполнением распоряжения правительства, которое вступит в силу с 24 июля, будет следить полиция. Об этом сообщает Daily Mail.

"Существует все больше доказательств тому, что ношение масок в закрытых помещениях помогает защищать человека и окружающих его от коронавируса", – заявил представитель резиденции премьер-министра.

Стоит отметить, что ранее в стране обязательным было ношение защитных масок только в общественном транспорте. Теперь это правило распространяется на магазины и торговые центры, различные предприятия и организации.

Со следующей недели розничных продавцов попросят советовать клиентам надевать маски. Этот шаг вызвал путаницу среди владельцев и работников магазинов: те не понимают, нужно ли им тоже носить маску за защитным экраном и как поступать с покупателями, которые не будут соблюдать правила.

В полиции поясняют, что от сотрудников магазинов соблюдения закона не требуется. Вместо этого, правоохранителям будут предоставлены полномочия налагать на граждан штрафы.

Так правительство Великобритании пытается предотвратить новую волну коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ношение маски снижает риск заражения коронавирусом (COVID-19) на 65%. К такому выводу пришла команда медиков из детской больницы Калифорнийского университета в Дэвисе.