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В Британии в Библии XVI века нашли загадочные записки: что известно

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В лондонской библиотеке Ламбет Палас в Библии 1535 года обнаружили тайные пометки, сделанные примерно в 1600 году.

В старинную книгу были вклеены листы, на которых описывались события периода Реформации – движения, направленного на реформирование католической церкви в Западной и Центральной Европе, пишет Itechua.

В частности, речь шла о периоде после запрета британским королем Генрихом VIII молиться на латыни и приказа использовать английский.

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Сообщается также, что найти тайные записи удалось случайно. Ученые исследовали одну из хранимых в библиотеке Ламбет Палас Библий, однако им ошибочно принесли экземпляр с записами.

Иллюстрация

Иллюстрация

pravmir

Как писал OBOZREVATEL, американский пастор, который занимался расшифровкой тайных смыслов Евангелия, перед смертью нашел в Библии дату грядущего конца света.

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