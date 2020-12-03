В Британии студентка оглохла после мытья головы

21-летняя студентка из Британии полностью лишилась слуха после того, как помыла голову новым шампунем.

Как пишет издание The Sun, Лорин Шютте несколько месяцев страдала от боли в ушах, однако врачи игнорировали ее жалобы.

"На протяжении всех моих визитов врачам было все равно. Никто из них не был заинтересован в том, чтобы оказать мне помощь", – рассказала девушка. В конце концов, по ее словам, один из специалистов предположил, что причиной возникшей проблемы является неправильно подобранный шампунь.

Осенью 2019 года Шютте была госпитализирована после того, как ночью очнулась в состоянии агонии. Врачи клиники утверждали, что студентка стала глухой на одно ухо.

Отмечается, что после инцидента пациентка стала носить слуховой аппарат, однако через какое-то время хуже начало слышать еще одно ухо.

"Я потеряла слух в одночасье, а клиники просто продолжают отменять мои записи, пока я нахожусь в полном неведении", – добавила девушка.

Как пишет издание, 21-летней студентке четвертый раз не удается попасть к врачу из-за того, что ее записи переносятся в связи с распространением коронавируса. Теперь девушка встретится с врачом только в 2021 году, спустя 15 месяцев после того, как она лишилась слуха.

Лорин уже научилась читать по губам, однако этот навык оказался бессмысленным, поскольку в общественных местах необходимо носить маски, пишет издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, подросток из города Бристоль (Великобритания) лишился зрения и почти полностью потерял слух, ограничив свой рацион питания лишь чипсами, жареной картошкой, мясными полуфабрикатами и белым хлебом.