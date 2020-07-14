В Британии спрогнозировали убийственную вторую волну COVID-19 зимой

Вторая волна COVID-19, которую ожидают зимой, может забрать в Великобритании до 120 тысяч жизней, если сейчас не предпринять серьезные меры.

Об этом сообщила Daily Mail со ссылкой на заявление британской Академии медицинских наук. Пик заболеваемости коронавирусом ожидают в январе-феврале.

В докладе ученых отмечено, что в сочетании с возникшими сложностями в системе здравоохранения страны из-за пандемии и предстоящей сезонной эпидемией гриппа, вторая волна коронавируса представляет собой серьезную угрозу для граждан Великобритании.

По словам главного научного советника правительства Патрика Валланса, в период с сентября по июнь в больницах может наблюдаться около 120 000 случаев смерти от COVID-19.

Руководитель исследования профессор Стивен Холгейт подчеркнул, что ситуацию может усугубить то, что зимой люди проводят больше времени в закрытых помещениях. Кроме того, скажется и недостаток витамина D, поддерживающего иммунную систему. Ведь он вырабатывается организмом под воздействием солнечного света, которого зимой значительно меньше.

"Это не предсказание, но это возможно. Риск может быть уменьшен, если мы примем меры немедленно", – заявил ученый.

Одним из важнейших подготовительных мероприятий исследователи назвали обеспечение вакцинации от гриппа как можно большего количества работников здравоохранения, детей и наиболее уязвимых для вируса людей.

Ученые отметили важность своевременного и оперативного мониторинга здоровья людей, чтобы справиться с ростом различных зимних заболеваний, симптомы которых подобны симптомам COVID-19. Это необходимо, чтобы отделить пациентов, у которых есть коронавирус, от больных гриппом и другими респираторными вирусами.

Как сообщал OBOZREVATEL, вторая волна пандемии COVID-19 в случае существенного массового ослабления карантина может начаться уже в конце августа или в начале сентября текущего года.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко считает, что вторая волна пандемии COVID-19 в нашей стране произойдет с вероятностью в 70%.