В Великобритании приняли решение посадить всех пожилых людей старше 70 лет на домашний карантин из-за нехватки оборудования для борьбы с коронавирусом.

Планами правительства поделился министр здравоохранени Соединенного королевства Мэтт Хэнкок, передает Daily Mail (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, пенсионерам старше 70 лет будет предложено самоизолироваться, даже если у них нет симптомов, чтобы остановить распространение болезни и защитить наиболее уязвимую категорию в обществе.

В Британии собрались изолировать всех пенсионеров старше 70 лет из-за коронавируса

Такой карантин может продлиться до 4 месяцев, однако дата его введения не озвучивалась. Аналогичные меры будут применены ко всем членам семьи, тех, кто уже заразился.

"Мы не хотим делать это слишком рано, потому что, очевидно, это нелегко выдержать, но в ближайшие недели прозвучит совет "Оставайтесь дома", – заявил чиновник.

Между тем, правительство обратилось с призывом к производителям в том числе и оружия, не относящимся к здравоохранению, в Великобритании, чтобы попросить их вмешаться и создать жизненно важные вентиляторы для лечения коронавируса.

Хэнкок пояснил такие меры тем, что в настоящее время медицинская служба насчитывает около 5000 машин, но ей понадобится "во много раз больше", потому что это "главная вещь", необходимая для лечения коронавируса.

В Британии не хватает вентиляторов для лечения коронавируса 24 канал

Тем не менее, он не смог гарантировать, что каждый, кто нуждается в вентиляторе, будет иметь доступ к нему. "В области здравоохранения мы не можем ничего обещать наверняка, но сделаем все возможное, чтобы уберечь человеческие жизни", – подчеркнул министр.

Также он заявил, что операционные залы Национальной службы здравоохранения будут преобразованы в отделения для лечения коронавируса, и многие операции по выбору будут отменены.

Министр раскритиковал людей, которые бесполезно сеют панику, сказав всем покупателям "вести себя ответственно", потому что министры уверены в надлежащем обеспечении населения продуктами питания и в будущем.

"Меры, которые мы предпринимаем, меры, на которые мы рассчитываем, – очень и очень важны, и они нарушат обычную жизнь почти всех в этой стране для борьбы с этим вирусом", – продолжил премьер.

Отметим, в Великобритании уже 1140 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Погиб 21 человек.

Ранее британское правительство подсчитало, что целых 10 000 человек, вероятно, уже заразились этим вирусом, и Хэнкок сказал, что сейчас это число, наверняка, будет "немного выше".

Добавим, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на прошлой неделе объявил, что любой, кто испытывает новый постоянный кашель или лихорадку, должен самостоятельно изолироваться в течение семи дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее группа британских ученых заявила, что вакцина от коронавируса COVID-2019 находится на грани разработки. Она дала первый успешный результат в испытаниях на мышах.

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